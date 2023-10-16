"Коридор затемнень": складний період і час подумати про майбутнє. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку до кінця жовтня

Цитата

«Цього тижня ми входимо в «коридор затемнень» – це період між двома затемненнями: сонячним, що відбулося 14 жовтня, і місячним – 28 жовтня. Це дуже відповідальний період, оскільки в цей момент у всіх відбувається корекція долі. Необхідно відповідально поглянути на ті події, які відбуваються у вашому житті. Якщо події досить гармонійні значить - ви дієте правильно. Якщо виникають будь-які проблеми – значить були допущені помилки. Також зараз може погіршуватися самопочуття, тому не варто робити надто великих психологічних і фізичних навантажень, відмовтеся, за можливості, від серйозних планових операцій і косметологічних процедур. Бережіть себе в цей період. А головне, не варто ухвалювати важливих рішень і йти на серйозні вчинки. Якщо все ж є нагальна потреба цього, тоді постарайтеся зробити все максимально добре, але варто розуміти, що результат може бути непередбачуваний», - пояснила Ксенія Базиленко.

За словами астролога, у цей період закладаються події на найближчі півроку, а то й 18 років. Низка важливих подій відбудеться і в політиці.

«Зараз ми бачимо загострення ситуації в усьому світі і це пов'язано безпосередньо з гороскопом самого сонячного затемнення. А цього тижня ми спостерігатимемо серйозні військові конфліктні ситуації, які можуть спалахувати в найрізноманітніших точках світу. І пов'язано це все з важким взаємовідношенням планет – квадратур Марса, Сонця, Меркурія і місячних вузлів до Плутона протягом усього цього тижня. Найскладніші дні 21 і 22 жовтня, коли Марс дасть опозицію до Юпітера. Тут можливі також небезпечні природні явища, пов'язані зі стихією води і землі, наприклад, землетруси», - пояснює астролог.

Ксенія Базиленко вважає, що в таких умовах дуже важливо зберігати спокій, гармонію, допомагати один одному і налаштовується на позитивні емоції, оскільки саме так ми закладаємо позитивні події на майбутнє в період «коридору затемнень».

ОВНИ

У вас важливий період у житті, оскільки ці затемнення сильно зачіпають ваш знак зодіаку. Це період великих змін, який триватиме протягом півтора року. Протягом цього часу може сильно змінитися ваше життя. Пам'ятайте, що правильне ставлення до життєвих ситуацій і поставлених цілей, а також гарне ставлення до оточуючих і до самого себе, може змінити вашу долю якнайкраще. Вам необхідно особливо уважно поставитися до періоду цих затемнень і в найближчі два тижні прожити в максимальній гармонії із собою та оточенням. Але не починайте зараз нових справ і не вирішуйте важливих питань до листопада. А якщо все-таки від цього вам не втекти, тоді чиніть по совісті й робіть усе з максимальною віддачею, щоб отримати найкращий результат.

ТЕЛЬЦІ

Коридор затемнень торкнеться ділової сфери, а також вашого здоров'я. Але вдаватися до серйозних медичних втручань до закінчення коридору затемнень не варто. Перенесіть їх на листопад. А зараз зверніть увагу на свій внутрішній світ, переживання. Обміркуйте, чи підходить вам ваша професійна сфера діяльності.

Цього тижня утримайтеся від поїздок за кордон, будьте обережні в спілкуванні з іноземцями, щоб не розладнати стосунки з ними. Початок цього тижня буде занадто емоційним, уникайте конфліктів.

БЛИЗНЮКИ

Затемнення найбільше вплинуть на сферу особистих стосунків. У наступні півроку вам необхідно буде остаточно розібратися у своїх любовних історіях. Якщо ви давно перебуваєте з кимось у стосунках, то розгляньте можливість їх узаконити. Але якщо ви зважитеся на серйозний крок, то здійснюйте задумане після завершення коридору затемнень.

Цього тижня плануйте своє майбутнє. Намагайтеся не загострити стосунки з вашими коханими. Також небезпечно цього тижня вкладати кудись гроші, брати кредит або інвестувати, відмовтеся починати нові проєкти. Можливі сварки з друзями.

РАКИ

Цей період затемнень серйозно зачепить вас, особливо в тому, що стосується батьків і близьких, а також вплине на вашу кар'єру. У наступні півроку саме цим сферам ви приділите найбільше уваги. У вас буде чудова можливість поліпшити стосунки з близькими, купити нерухомість, отримати хорошу посаду. Але будьте обережні протягом цих двох тижнів коридору затемнень - зараз потрібно планувати, але не ухвалювати важливих рішень і не поспішати діяти. Не конфліктуйте в сім'ї. Не варто також порушувати закон.

ЛЕВИ

У вас період затемнень торкнеться сфери освіти, а також вплине на комунікації, особливо з іноземцями, і далекі поїздки. Є ймовірність, що протягом наступних шести місяців ви закладете програму для вдалого розвитку в цих напрямках. Але не поспішайте розпочинати дії в період коридору затемнень –, зосередьтеся на плануванні. Гостра ситуація цього тижня може виникнути з роботою і у взаєминах із колегами. Уникайте конфліктів. Також особливу увагу приділіть своєму здоров'ю, оскільки саме зараз ви можете відчувати сильне нездужання.

ДІВИ

Період затемнень може негативно зачепити фінансову сферу. Присвятіть час коридору затемнень ретельному плануванню майбутнього, а вже після закінчення періоду затемнень втілюйте плани в життя. А зараз відмовтеся від важливих рішень і дій. Також зараз варто відмовитися від усіх косметологічних процедур і особливо від пластичних операцій. Гостро цього тижня може постати питання, пов'язане з вашими стосунками – постарайтеся уникнути з'ясувань, а інакше це може обернутися розривом. Наразі спокійні емоції – це закладка позитивних подій у майбутньому.

ТЕРЕЗИ

Сонячне затемнення відбулося саме у вашому знаку, а це значить, що наступні півроку будуть для вас дуже значущими і змінять ваше життя. Для того, щоб у вас все було гаразд у майбутньому, саме зараз, у коридорі затемнень, який триватиме до кінця цього місяця, вам потрібно проявляти правильні емоції та думки, бути в гармонії із собою та з оточенням. Постарайтеся уникнути серйозних конфліктів, не дозволяйте втягувати себе в них. Оберігайте свої особисті стосунки, тому що це буде головним питанням у найближчі півроку для вас. Цього тижня гостро постане питання про взаємини з вашими найближчими родичами. Але наразі не приймайте важливих рішень.

СКОРПІОНИ

Період затемнення найбільше торкнеться вашого внутрішнього світу. Ви будете приймати все до серця, відчуєте себе вразливими. Доведеться розібратися в собі, але при цьому не варто займатися самокопанням. Це важливо, оскільки ваші емоції, думки і справи, які проявлятимуться вами в коридорі затемнень, програватимуться протягом наступних півроку. Постарайтеся бути в гармонії з собою і з навколишнім світом. Також, важливий фактор для вас зараз – це ваші професійні стосунки або вибір професії, виду діяльності. Протягом півроку ви можете змінити її.

Гостро постане питання взаємин з навколишнім світом. Постарайтеся стримувати обурення і не вступати в жорсткі конфлікти, інакше можете опинитися в епіцентрі великого конфлікту. Проявіть спокій і притримайте свою думку при собі, особливо на вихідних, оскільки кінець цього тижня для вас може пройти дуже напружено.

СТРІЛЬЦІ

Період затемнень торкнеться нових проєктів і будь-яких починань. Ви можете відчути підтримку ваших друзів і однодумців або ж повністю втратити її. Це залежатиме від вас. В особистих стосунках також може бути загострення. Протягом усього коридору затемнень необхідно зберігати спокій і не ухвалювати важливих рішень, відмовитися від важливих справ. Будуйте плани на майбутнє, щоб у найближчі півроку ви змогли б успішно втілити їх у життя. Особливо хороший період буде для тих Стрільців, хто займається сучасними технологіями. Гостра ситуація цього тижня може виникнути з фінансами, тому відмовтеся від будь-яких вкладень і фінансування, великих закупівель.

КОЗЕРОГИ

Період затемнень серйозно зачепить професійну сферу, кар'єру, а також взаємини з родичами і житлові питання. Відмовтеся, протягом усього коридору затемнень, до листопада, від рішучих дій і ухвалення важливих рішень. Зараз вам варто ретельно планувати своє майбутнє, особливо в професійному сенсі. Ускладнення можуть виникнути тільки через вас самих – відмовтеся від відритих конфліктів, не критикуйте оточуючих. Постарайтеся не брати на себе занадто великих зобов'язань, побудьте в тіні.

ВОДОЛІЇ

Період затемнень серйозно вплине на вашу долю, особливо на сфери, що стосуються еміграції, спілкування і роботи з іноземцями. Наступні півроку присвятіть освіті. У період коридору затемнень приділіть увагу плануванню майбутнього. Постарайтеся перебувати в гармонії із собою і навколишнім світом. І тільки з наступного місяця приступайте до важливих дій. Гострим питанням цього тижня стануть ваші стосунки з батьками, побутові питання і житлові. Але наразі не поспішайте до дій, просто налагоджуйте стосунки.

РИБИ

Починаючи з періоду затемнень і наступні півроку першорядними будуть фінанси, бізнес та інвестиції. Під час коридору затемнень категорично не можна робити грошові вкладення, здійснювати великі покупки, брати кредити. Усе це можете робити тільки з наступного місяця. Гострим питанням цього тижня стануть стосунки з друзями. Крім того, всі раніше розпочаті вами справи зараз можуть застопоритися через фінансові труднощі. Постарайтеся зберігати спокій і жити в гармонії із собою і з навколишнім світом.