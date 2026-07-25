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Корецкий обсудил с ЕБРР финансирование энергетики, транспорта и инфраструктуры

Киев • УНН

 • 1738 просмотра

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий встретился с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Стороны обсудили финансовую поддержку в энергетике, транспорте и восстановлении критической инфраструктуры.

Корецкий обсудил с ЕБРР финансирование энергетики, транспорта и инфраструктуры
Фото: t.me/Koretskyi_official

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел встречу с президенткой Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и руководством банка, в ходе которой стороны обсудили финансовую поддержку Украины, в частности в сферах энергетики, транспорта и восстановления критической инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра.

Детали

По словам Корецкого, в ходе переговоров детально рассмотрели как текущие, так и долгосрочные проекты сотрудничества.

Детально обсудили существующие проекты финансовой поддержки. Это касается в первую очередь энергетики, транспорта, восстановления критической инфраструктуры - конкретные проекты с четкими результатами для страны уже в этом году. Также есть системные долгосрочные проекты. Будем совместно работать

- отметил премьер-министр.

Отдельное внимание стороны уделили внедрению современных стандартов корпоративного управления в государственном секторе, а также поддержке правительственных инициатив по приватизации государственных банков и предприятий.

Корецкий также поблагодарил ЕБРР за поддержку Украины, отметив, что с начала 2026 года банк уже инвестировал в проекты в Украине более 1,4 млрд евро.

Корецкий обсудил с Туском инфраструктурные проекты и пригласил в Украину24.07.26, 20:10 • 2076 просмотров

Андрей Тимощенков

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