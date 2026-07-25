Корецкий обсудил с ЕБРР финансирование энергетики, транспорта и инфраструктуры
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий встретился с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Стороны обсудили финансовую поддержку в энергетике, транспорте и восстановлении критической инфраструктуры.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел встречу с президенткой Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и руководством банка, в ходе которой стороны обсудили финансовую поддержку Украины, в частности в сферах энергетики, транспорта и восстановления критической инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра.
Детали
По словам Корецкого, в ходе переговоров детально рассмотрели как текущие, так и долгосрочные проекты сотрудничества.
Детально обсудили существующие проекты финансовой поддержки. Это касается в первую очередь энергетики, транспорта, восстановления критической инфраструктуры - конкретные проекты с четкими результатами для страны уже в этом году. Также есть системные долгосрочные проекты. Будем совместно работать
Отдельное внимание стороны уделили внедрению современных стандартов корпоративного управления в государственном секторе, а также поддержке правительственных инициатив по приватизации государственных банков и предприятий.
Корецкий также поблагодарил ЕБРР за поддержку Украины, отметив, что с начала 2026 года банк уже инвестировал в проекты в Украине более 1,4 млрд евро.
Корецкий обсудил с Туском инфраструктурные проекты и пригласил в Украину24.07.26, 20:10 • 2076 просмотров