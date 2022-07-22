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Корбан обратился к Зеленскому из-за изъятия паспорта при въезде в Украину

Корбан обратился к Зеленскому из-за изъятия паспорта при въезде в Украину

Киев • УНН

 • 177475 просмотра

КИЇВ. 22 липня. УНН. Глава штаба терробороны Днепра Геннадий Корбан у которого при въезде в Украину на контрольно-пропускном пункте изъяли паспорт обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает УНН.

Цитата

«Дорогие друзья, хочу уточнить информацию. В данный момент я нахожусь на въезде в Украину пункт перехода границы Смильныця. Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш. У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт», - написал Корбан.

Детали

Корбан заявил, что его не пускают домой в Украину.

«В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и руковожу Штабом Территориальной обороны с 24 февраля 2022 года. Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома?», - написал Корбан.

Дополнение

У главы штаба терробороны Днепра Геннадия Корбана при въезде в Украину на контрольно-пропускном пункте изъяли паспорт.

Банковая подтвердила УНН информацию, что Президент Украины Зеленский тайным указом лишил гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана, добавив, что такой указ есть, однако содержит персональные данные лиц, поэтому не обнародуется.

Впоследствии источник из Офиса Президента сообщал УНН, что на Банковой не подтверждают, но и не опровергают действительность Указа о лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, также бизнесмена, главу терробороны Днепра Геннадия Корбана, обнародованного нардепом Сергеем Власенко.

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