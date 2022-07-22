Корбан звернувся до Зеленського через вилучення паспорта під час в'їзду в Україну

Цитата

«Дорогі друзі, хочу уточнити інформацію. На даний момент я перебуваю на в'їзді в Україну пункту переходу кордону Смільниця. Мені досі здається, що це якесь непорозуміння чи розіграш. У мене вилучили паспорт громадянина України, видали акт», - написав Корбан.

Деталі

Корбан заявив, що його не пускають додому в Україну.

«У Дніпрі, де живуть мої хворі батьки, до міста та країни, яку я люблю та захищаю з 2014 року та керую Штабом Територіальної оборони з 24 лютого 2022 року. Хочу звернутись до президента України як гаранта Конституції. Чи можна вирішити це непорозуміння, яке сталося зі мною на порозі нашого спільного будинку?», - написав Корбан.

Доповнення

У голови штабу тероборони Дніпра Геннадія Корбана під час в'їзду в Україну на контрольно-пропускному пункті вилучили паспорт.

Банкова підтвердила УНН інформацію, що Президент України Зеленський таємним указом позбавив громадянства Коломойського, Рабіновича та Корбана, додавши, що такий указ є, проте містить персональні дані осіб, тому не оприлюднюється.

Згодом джерело з Офісу Президента повідомляло УНН, що на Банковій не підтверджують, але й не спростовують дійсність Указу про позбавлення громадянства олігарха Ігоря Коломойського, співголову забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, також бізнесмена, голову тероборони Дніпра Геннадія Корбана, оприлюдненого нардепом Сергієм Власенком.