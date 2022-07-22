У Корбана при въезде в Украину изъяли загранпаспорт

Детали

Адвокат сообщил, что у Геннадия Корбана при въезде в Украину на контрольно-пропускном пункте изъяли загранпаспорт.

По его словам, Геннадий Корбан в настоящее время находится на пропускном пункте. По дальнейшим действиям — будет информировать впоследствии.

Дополнение

Банковая подтвердила УНН информацию, что Президент Украины Зеленский тайным указом лишил гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана, добавив, что такой указ есть, однако содержит персональные данные лиц, поэтому не обнародуется.

Впоследствии источник из Офиса Президента сообщал УНН, что на Банковой не подтверждают, но и не опровергают действительность Указа о лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, также бизнесмена, главу терробороны Днепра Геннадия Корбана, обнародованного нардепом Сергеем Власенко.