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У Корбана при въезде в Украину изъяли загранпаспорт

У Корбана при въезде в Украину изъяли загранпаспорт

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. У главы штаба терробороны Днепра Геннадия Корбана при въезде в Украину на контрольно-пропускном пункте изъяли загранпаспорт. Об этом сообщил адвокат Корбана Андрей Иосифов, передает УНН со ссылкой на Суспильне.

Детали

Адвокат сообщил, что у Геннадия Корбана при въезде в Украину на контрольно-пропускном пункте изъяли загранпаспорт.

По его словам, Геннадий Корбан в настоящее время находится на пропускном пункте. По дальнейшим действиям — будет информировать впоследствии.

Дополнение

Банковая подтвердила УНН информацию, что Президент Украины Зеленский тайным указом лишил гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана, добавив, что такой указ есть, однако содержит персональные данные лиц, поэтому не обнародуется.

Впоследствии источник из Офиса Президента сообщал УНН, что на Банковой не подтверждают, но и не опровергают действительность Указа о лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, также бизнесмена, главу терробороны Днепра Геннадия Корбана, обнародованного нардепом Сергеем Власенко.

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