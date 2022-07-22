У Корбана при в'їзді в Україну вилучили закордонний паспорт

Деталі

Адвокат повідомив, що у Геннадія Корбана при в'їзді в Україну на контрольно-пропускному пункті вилучили закордонний паспорт.

За його словами, Геннадій Корбан нині перебуває на пропускному пункті. Щодо подальших дій — інформуватиме згодом.

Доповнення

Банкова підтвердила УНН інформацію, що Президент України Зеленський таємним указом позбавив громадянства Коломойського, Рабіновіча та Корбана, додавши, що такий указ є, однак містить персональні дані осіб, тому не оприлюднюється.

Згодом джерело з Офісу Президента повідомляло УНН, що на Банковій не підтверджують, але й не спростовують дійсність Указу про позбавлення громадянства олігарха Ігоря Коломойського, співголови забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновіча, а також бізнесмена, голову тероборони Дніпра Геннадія Корбана, який оприлюднив нардеп Сергій Власенко.