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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Корбана при в'їзді в Україну вилучили закордонний паспорт

У Корбана при в'їзді в Україну вилучили закордонний паспорт

Київ • УНН

 • 281899 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. У голови штабу тероборони Дніпра Геннадія Корбана при в'їзді в Україну на контрольно-пропускному пункті вилучили закордонний паспорт. Про це повідомив адвокат Корбана, Андрій Йосипов, передає УНН з посиланням на Суспільне.

Деталі

Адвокат повідомив, що у Геннадія Корбана при в'їзді в Україну на контрольно-пропускному пункті вилучили закордонний паспорт.

За його словами, Геннадій Корбан нині перебуває на пропускному пункті. Щодо подальших дій — інформуватиме згодом.

Доповнення

Банкова підтвердила УНН інформацію, що Президент України Зеленський таємним указом позбавив громадянства Коломойського, Рабіновіча та Корбана, додавши, що такий указ є, однак містить персональні дані осіб, тому не оприлюднюється.

Згодом джерело з Офісу Президента повідомляло УНН, що на Банковій не підтверджують, але й не спростовують дійсність Указу про позбавлення громадянства олігарха Ігоря Коломойського, співголови забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновіча, а також бізнесмена, голову тероборони Дніпра Геннадія Корбана, який оприлюднив нардеп Сергій Власенко.

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