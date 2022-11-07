Корабельная группировка врага в Черном море состоит из трех кораблей

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"Корабельный состав страны-агрессорки в Черном море изменений не претерпел и состоит из 3 кораблей, среди которых ни одного ракетоносителя. Море продолжает штормить, что может способствовать выносу мин, подрыв которых возможен невольно на мелководье", – говорится в сообщении.

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В результате штормовой погоды на один из пляжей Одессы вынесло якорную мину.