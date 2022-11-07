Корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з трьох кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Корабельний склад ворога в Чорному морі змін не зазнав та складається з трьох кораблів. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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"Корабельний склад країни-агресорки в Чорному морі змін не зазнав та складається з 3 кораблів, серед яких жодного ракетоносія. Море продовжує штормити, що може сприяти винесенню мін, підрив яких можливий мимоволі на мілководді", - йдеться в повідомленні.
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Внаслідок штормової погоди до одного з пляжів Одеси винесло якірну міну.