Корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з трьох кораблів

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"Корабельний склад країни-агресорки в Чорному морі змін не зазнав та складається з 3 кораблів, серед яких жодного ракетоносія. Море продовжує штормити, що може сприяти винесенню мін, підрив яких можливий мимоволі на мілководді", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок штормової погоди до одного з пляжів Одеси винесло якірну міну.