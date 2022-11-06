До одного з пляжів Одеси винесло якірну міну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Внаслідок штормової погоди до одного з пляжів Одеси винесло якірну міну. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
Деталі
Силами оборони був здійснений контрольований підрив у прибережних водах, загрозу ліквідовано.
"Нагадуємо, що мінна небезпека є одним із ризиків, на який ви наражаєте себе, нехтуючи обмеженнями воєнного стану щодо відвідування прибережної зони. Радіус уламкового ураження такого снаряда може сягати 100 м. А здетонувати міна може мимоволі у безпосередній близькості до урізу води", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Під час бойового патрулювання сили оборони виявили дрейфуючу міну поблизу берегів Одещини.