До одного з пляжів Одеси винесло якірну міну

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Силами оборони був здійснений контрольований підрив у прибережних водах, загрозу ліквідовано.

"Нагадуємо, що мінна небезпека є одним із ризиків, на який ви наражаєте себе, нехтуючи обмеженнями воєнного стану щодо відвідування прибережної зони. Радіус уламкового ураження такого снаряда може сягати 100 м. А здетонувати міна може мимоволі у безпосередній близькості до урізу води", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Під час бойового патрулювання сили оборони виявили дрейфуючу міну поблизу берегів Одещини.