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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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До одного з пляжів Одеси винесло якірну міну

До одного з пляжів Одеси винесло якірну міну

Київ • УНН

 • 230215 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Внаслідок штормової погоди до одного з пляжів Одеси винесло якірну міну. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.

Деталі

Силами оборони був здійснений контрольований підрив у прибережних водах, загрозу ліквідовано.

"Нагадуємо, що мінна небезпека є одним із ризиків, на який ви наражаєте себе, нехтуючи обмеженнями воєнного стану щодо відвідування прибережної зони. Радіус уламкового ураження такого снаряда може сягати 100 м. А здетонувати міна може мимоволі у безпосередній близькості до урізу води", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Під час бойового патрулювання сили оборони виявили дрейфуючу міну поблизу берегів Одещини.

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