К одному из пляжей Одессы вынесло якорную мину

Детали

Силами обороны был совершен контролируемый подрыв в прибрежных водах, угроза ликвидирована.

"Напоминаем, что минная опасность является одним из рисков, которым вы подвергаете себя, пренебрегая ограничениями военного состояния по посещению прибрежной зоны. Радиус обломочного поражения такого снаряда может достигать 100 м. А сдетонировать мина может невольно в непосредственной близости к урезу воды ", – говорится в сообщении.

Напомним

Во время боевого патрулирования силы обороны обнаружили дрейфующую мину у берегов Одесщины.