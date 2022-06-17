Біля берегу Одещини знищено ворожу міну

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Небезпечну знахідку було вчасно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

“Подібні випадки трапляються вже не вперше, раніше дрейфуючі засоби ураження з російським маркуванням були виявлені та знешкоджені біля узбережжя Туреччини та Румунії. Використовуючи морські міни, рф загрожує, насамперед, цивільному судноплавству та людському життю”, — йдеться в повідомленні.

Раніше

На узбережжя Одещини винесло морську якірну міну. Вона була вчасно помічена та підірвана.