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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 1461 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Біля берегу Одещини знищено ворожу міну

Біля берегу Одещини знищено ворожу міну

Київ • УНН

 • 100128 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Під час бойового патрулювання сили оборони виявили дрейфуючу міну поблизу берегів Одещини. Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Небезпечну знахідку було вчасно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

“Подібні випадки трапляються вже не вперше, раніше дрейфуючі засоби ураження з російським маркуванням були виявлені та знешкоджені біля узбережжя Туреччини та Румунії. Використовуючи морські міни, рф загрожує, насамперед, цивільному судноплавству та людському життю”, — йдеться в повідомленні.

Раніше

На узбережжя Одещини винесло морську якірну міну. Вона була вчасно помічена та підірвана.

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