Біля берегу Одещини знищено ворожу міну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Під час бойового патрулювання сили оборони виявили дрейфуючу міну поблизу берегів Одещини. Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ, передає УНН.
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Небезпечну знахідку було вчасно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
“Подібні випадки трапляються вже не вперше, раніше дрейфуючі засоби ураження з російським маркуванням були виявлені та знешкоджені біля узбережжя Туреччини та Румунії. Використовуючи морські міни, рф загрожує, насамперед, цивільному судноплавству та людському життю”, — йдеться в повідомленні.
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На узбережжя Одещини винесло морську якірну міну. Вона була вчасно помічена та підірвана.