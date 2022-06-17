У берега Одесской области уничтожена вражеская мина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Во время боевого патрулирования силы обороны обнаружили дрейфующую мину у берегов Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ, передает УНН.
Детали
Опасная находка была своевременно ликвидирована подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
“Подобные случаи происходят уже не впервые, ранее дрейфующие средства поражения с русской маркировкой были обнаружены и обезврежены у побережья Турции и Румынии. Используя морские мины, рф угрожает, прежде всего, гражданскому судоходству и человеческой жизни”, — говорится в сообщении.
Ранее
На побережье Одесской области вынесло морскую якорную мину. Она была вовремя подмечена и взорвана.