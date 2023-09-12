Копала картошку, а нашла целый арсенал оружия времен Второй мировой войны

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. МВД опубликовали фото нетипичной находки в огороде. Арсенал оружия, которое начала выкапывать вместо картофеля женщина, пролежал в земле со времен Второй мировой войны. "Урожай" женщина самостоятельно решила не собирать, а вызвать на помощь ГСЧС, передает УНН.

Детали

Правоохранители установили, что неподалеку от жилого дома, на расстоянии около 15 метров, в земле были захоронены боеприпасы: 82 минометные мины 82 калибра, 3 противотанковые мины и 8 гранат.

Полицейские обеспечили охрану потенциально опасной территории. В дальнейшем взрывотехники изымут и уничтожат опасную находку.

Правоохранители отмечают, что женщина, обнаружив такие предметы, поступила правильно: самостоятельно не доставала их и вызвала экстренные службы. Место происшествия в ведомстве не назвали.

"В случае обнаружения подозрительных неизвестных предметов обязательно информируйте об этом полицию или спасателей! Берегите себя!", - добавляется в сообщении МВД.

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