Копала картоплю, а знайшла цілий арсенал зброї часів Другої світової війни

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. МВС опублікували фото нетипової знахідки в городі. Арсенал зброї, яку почала викопувати замість картоплі жінка, пролежав в землі з часів Другої світової війни. "Врожай" жінка самостійно вирішила не збирати, а викликати на допомогу ДСНС, передає УНН.

Деталі

Правоохоронці встановили, що неподалік від житлового будинку, на відстані близько 15 метрів, у землі були схоронені боєприпаси: 82 мінометні міни 82 калібру, 3 протитанкові міни та 8 гранат.

Поліцейські забезпечили охорону потенційно небезпечної території. Надалі вибухотехніки вилучать та знищать небезпечну знахідку.

Правоохоронці зазначають, що жінка, виявивши такі предмети, вчинила правильно: самостійно не діставала їх та викликала екстерні служби. Місце події у відомстві не назвали.

"У разі виявлення підозрілих невідомих предметів обов'язково інформуйте про це поліцію чи рятувальників! Бережіть себе!", - додається в повідомленні МВС.

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