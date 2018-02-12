Конверт с белым порошком: в США госпитализировали невестку Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Жена сына президента США Дональда Трампа-младшего получила конверт с белым порошком. Как сообщает Fox News, после этого Ванессу Трамп госпитализировали, передает УНН.
По информации СМИ, что цитирует данные полиции, женщина открыла письмо, которое было адресовано ее мужу.
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"Женщину отвезли в больницу в качестве меры предосторожности", - говорится в сообщении.
Напомним, Трамп предложил Пентагону провести масштабный военный парад.