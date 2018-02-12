Конверт із білим порошком: у США госпіталізували невістку Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Дружина сина президента США Дональда Трампа-молодшого отримала конверт із білим порошком. Як повідомляє Fox News, після цього Ванессу Трамп госпіталізували, передає УНН.
За інформацією ЗМІ, що цитує дані поліції, жінка відкрила лист, який був адресований її чоловікові.
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"Жінку відвезли в лікарню в якості запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Трамп запропонував Пентагону провести масштабний військовий парад.