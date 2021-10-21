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Контртеррористические силы Пакистана убили трех афганских боевиков "Исламского государства"

Киев • УНН

 • 17545 просмотра

КИЕВ. Двадцать первое октября. УНН. Контртеррористические силы Пакистана заявили, что они убили трех афганских боевиков, принадлежавших к группировке "Исламское государство", во время рейда на укрытие недалеко от границы страны с Афганистаном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Контртеррористические силы Пакистана убили трех афганских боевиков "Исламского государства"

Детали

Рейд на рассвете был проведен в Пешаваре, столице северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщил офицер провинциального департамента по борьбе с терроризмом Джавед Хан. Филиал является специальным подразделением полиции, ведущей борьбу с местными и иностранными группировками боевиков.

Хан заявил, что убитые боевики были афганцами, и рейд предотвратил возможное террористическое нападение. По его словам, двум другим боевикам удалось спастись бегством.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши вместе с делегацией находился в Кабуле в четверг для переговоров по ряду вопросов, сообщило министерство иностранных дел перед обнародованием новости о рейде.

Добавим

В последние годы Пакистан стал свидетелем множества террористических атак, большинство из которых были осуществлены пакистанскими талибами и группировкой "Исламское государство".

Эта перестрелка стала последним эпизодом насилия в Пакистане с участием экстремистских группировок.

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