У Пакистані поліція ліквідувала 4 терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Четверо терористів загинули в сутичці з силами безпеки Пакистану поблизу району Аваран на південному заході країни, в провінції Белуджистан. Про це пише УНН з посиланням на “Сіньхуа”.
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Прикордонні війська парамілітарних військ "помітили переміщення та залучення терористів... Під час інтенсивного обміну вогнем загинули четверо терористів",- йдеться у повідомленні патрульного.
Сили безпеки також вилучили зброю та боєприпаси під час операції.
Полювання на бойовики посилили пакистанські військові та спецслужби внаслідок нової хвилі терористичних нападів на сили безпеки в країні.
Нагадаємо
У Пакистані внаслідок терористичного нападу загинуло 5 військових.