У Пакистані поліція ліквідувала 4 терористів

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Прикордонні війська парамілітарних військ "помітили переміщення та залучення терористів... Під час інтенсивного обміну вогнем загинули четверо терористів",- йдеться у повідомленні патрульного.

Сили безпеки також вилучили зброю та боєприпаси під час операції.

Полювання на бойовики посилили пакистанські військові та спецслужби внаслідок нової хвилі терористичних нападів на сили безпеки в країні.

Нагадаємо

У Пакистані внаслідок терористичного нападу загинуло 5 військових.