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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 111767 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 107559 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Пакистане полиция ликвидировала 4 террористов

В Пакистане полиция ликвидировала 4 террористов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Четверо террористов погибли в схватке с силами безопасности Пакистана вблизи района Аваран на юго-западе страны, в провинции Белуджистан. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Синьхуа".

Детали

Пограничные войска парамилитарных войск "заметили перемещения и привлечения террористов ... Во время интенсивного обмена огнем погибли четверо террористов", - говорится в сообщении патрульного.

Силы безопасности также изъяли оружие и боеприпасы во время операции.

Охота на боевики усилили пакистанские военные и спецслужбы в результате новой волны террористических нападений на силы безопасности в стране.

Напомним

В Пакистане в результате террористического нападения погибли 5 военных.

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