В Пакистане полиция ликвидировала 4 террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Четверо террористов погибли в схватке с силами безопасности Пакистана вблизи района Аваран на юго-западе страны, в провинции Белуджистан. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Синьхуа".
Детали
Пограничные войска парамилитарных войск "заметили перемещения и привлечения террористов ... Во время интенсивного обмена огнем погибли четверо террористов", - говорится в сообщении патрульного.
Силы безопасности также изъяли оружие и боеприпасы во время операции.
Охота на боевики усилили пакистанские военные и спецслужбы в результате новой волны террористических нападений на силы безопасности в стране.
Напомним
В Пакистане в результате террористического нападения погибли 5 военных.