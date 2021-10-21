Контртерористичні сили Пакистану вбили трьох афганських бойовиків "Ісламської держави"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Контртерористичні сили Пакистану заявили, що вони вбили трьох афганських бойовиків, які належали до угруповання "Ісламська держава", під час рейду на укриття недалеко від кордону країни з Афганістаном. Про це інформує УНН з посиланням на The Associated Press.
Деталі
Рейд на світанку був проведений в Пешаварі, столиці північно-західної провінції Хайбер-Пахтунхва, повідомив офіцер провінційного департаменту по боротьбі з тероризмом Джавед Хан. Філія є спеціальним підрозділом поліції, яка веде боротьбу з місцевими та іноземними угрупуваннями бойовиків.
Хан заявив, що вбиті бойовики були афганцями, і що рейд запобіг можливому терористичному нападу. За його словами, двом іншим бойовикам вдалося врятуватися втечею.
Міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреші разом з делегацією перебував у Кабулі в четвер для переговорів з низки питань, повідомило міністерство закордонних справ перед оприлюдненням новини про рейд.
Додамо
В останні роки Пакистан став свідком безлічі терористичних атак, більшість з яких були здійснені пакистанськими талібами і угрупованням "Ісламська держава".
Ця перестрілка стала останнім епізодом насильства в Пакистані за участю екстремістських угруповань.