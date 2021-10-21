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Контртерористичні сили Пакистану вбили трьох афганських бойовиків "Ісламської держави"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Контртерористичні сили Пакистану заявили, що вони вбили трьох афганських бойовиків, які належали до угруповання "Ісламська держава", під час рейду на укриття недалеко від кордону країни з Афганістаном. Про це інформує УНН з посиланням на The Associated Press.

Контртерористичні сили Пакистану вбили трьох афганських бойовиків "Ісламської держави"

Деталі

Рейд на світанку був проведений в Пешаварі, столиці північно-західної провінції Хайбер-Пахтунхва, повідомив офіцер провінційного департаменту по боротьбі з тероризмом Джавед Хан. Філія є спеціальним підрозділом поліції, яка веде боротьбу з місцевими та іноземними угрупуваннями бойовиків.

Хан заявив, що вбиті бойовики були афганцями, і що рейд запобіг можливому терористичному нападу. За його словами, двом іншим бойовикам вдалося врятуватися втечею.

Міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреші разом з делегацією перебував у Кабулі в четвер для переговорів з низки питань, повідомило міністерство закордонних справ перед оприлюдненням новини про рейд.

Додамо

В останні роки Пакистан став свідком безлічі терористичних атак, більшість з яких були здійснені пакистанськими талібами і угрупованням "Ісламська держава".

Ця перестрілка стала останнім епізодом насильства в Пакистані за участю екстремістських угруповань.

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