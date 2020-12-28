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Контрразведка СБУ подвела итоги 2020 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. В 2020 году контрразведка СБУ пресекла деятельность 4 агентурных сетей и задержала 11 российских агентов. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины, информирует УНН.

Контрразведка СБУ подвела итоги 2020 года

“В течение 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность 4 агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб, трое из которых — при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры”, — заявили в СБУ.

Так, сообщается, что агента ФСБ РФ, должен был взорвать хранилище с аммиаком на территории ПАО “Северодонецкое объединение “Азот”, приговорен к 10 годам заключения. Приговор в виде лишения свободы на 12 лет получили двое граждан, которые по заданию так называемого “Центра Специальных Операций Министерства Государственной Безопасности ДНР” принимали участие в совершении теракта в Донецкой области. Еще один агент ФСБ был задержан в Луганской области. Он пытался передать иностранной стороне секретную документацию по разработанному оборонной промышленностью Украины ракетного комплекса “Нептун”.

“Также агентура спецслужб РФ была обнаружена в органах государственной власти и среди правоохранителей: бывший генерал-майор СБУ, чиновник одного из министерств и тому подобное. На территории Херсонской и Волынской областей контрразведка СБУ разоблачила целые агентурные сети. Первой руководила экс-сотрудница облгосадминистрации, а члены второй собирали информацию о военных объектах региона”, — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в целом в 2020 году по материалам контрразведки начато 288 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности.

“Среди этих производств 76 касаются государственной измены, 50 — террористической и диверсионной деятельности, 9 — посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 4 — шпионажа.

В течение года также вступили в силу 92 приговора, в том числе 30 за государственную измену и 20 за террористическую деятельность”, — подчеркнули правоохранители.

Также в СБУ добавляются, что в течение года задокументировано нарушение норм международного права и досрочно прекращены аккредитации 5 иностранных дипломатов.

Кроме того, контрразведка СБУ активно работала в сфере охраны государственной тайны: в 111 случаях отменено допуск к ней, 125 человек привлечены к административной ответственности. Также разоблачены 289 фактов иностранного гражданства среди представителей органов власти и управления, в т.ч. секретоносителям.

Добавим, что вчера, 27 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников подразделения с Днем контрразведки Службы безопасности Украины и пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле служения украинскому народу.

Напомним, в ноябре Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

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