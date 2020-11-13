Зеленський призначив начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив начальника Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України, передає УНН з посиланням на відповідний указ, оприлюднений на сайті Глави держави від 13 литопада.
“Призначити Левченка Сергія Михайловича начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України”, — сказано в указі.
Нагадаємо, раніше Зеленський вніс зміни до Указу “Про Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами”.