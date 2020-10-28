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Зеленський змінив назви деяких військових звань у державних органах та установах

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до Указу “Про Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Внести до Указу Президента України від 3 травня 2017 року № 126 “Про перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами”... такі зміни: у статті 2 слова “Адміністрація Президента України” замінити словами “Офіс Президента України”; у переліку посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами”, - йдеться в указі.

Повідомляється, що зокрема указом затверджуються такі зміни:

- в колонці “Штатна категорія” розділу “Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України” слова “генерал-майор” замінити словами “бригадний генерал”;

- в колонці “Штатна категорія” розділу “Міністерство внутрішніх справ України” слова “генерал-полковник” замінити словами “генерал-лейтенант”;

- в колонці “Штатна категорія” підрозділу “Військове представництво” розділу “Міністерство закордонних справ України” слова “генерал-майор” замінити словами “бригадний генерал”;

- в колонці “Штатна категорія” підрозділу “Державний навчальний заклад “Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою” та підрозділу “Державна гімназія-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадетський корпус” розділу “Міністерство освіти і науки України” слова “генерал-майор” замінити словами “бригадний генерал”;

- в колонці “Штатна категорія” підрозділу “Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху” розділу “Міністерство інфраструктури України” слова “генерал-майор” замінити словами “бригадний генерал”;

- в колонці “Штатна категорія” підрозділу “Донецький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Г.Т.Берегового Донецької обласної ради (місто Краматорськ)” розділу “Донецька обласна державна адміністрація” слова “генерал-майор” замінити словами “бригадний генерал”;

- в колонці “Штатна категорія” підрозділу “Комунальний заклад “Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії” (місто Кремінна)" розділу “Луганська обласна військово-цивільна адміністрація” слова “генерал-майор” замінити словами “бригадний генерал”.

Зазначається, що цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Зеленський призначив нового очільника СБУ у Хмельницькій області.

Українські Національні Новини

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