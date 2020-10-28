Зеленський призначив нового очільника СБУ у Хмельницькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ігоря Вуїва з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області та про призначення Тараса Цюцюри на цю посаду. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Указ Президента України № 468/2020... Звільнити Вуїва Ігоря Івановича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області... Указ Президента України № 469/2020. Про призначення Тараса Цюцюри начальником Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Призначити Цюцюру Тараса Романовича начальником Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області”, — йдеться у двох указах Президента від 28 жовтня 2020 року.
Нагадаємо, Зеленський призначив нового голову управління СБУ в АР Крим та ще двох областях.