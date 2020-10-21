Зеленський призначив нового голову управління СБУ в АР Крим та ще двух областях

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олега Кулініча начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, а також поставив нових глав цього відомства у Сумській та Волинській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Призначити Кулініча Олега Миколайовича начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим”, — йдеться в указі № 463/2020.

Іншим указом Зеленський звільнив Євгена Нетужилова з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.

Повідомляється, що Зеленський призначив Руслана Григоренка начальником Управління Служби безпеки України в Сумській області, звільнивши Олега Салюка.

Окрім того, Зеленський призначив Миколу Лисененка начальником Управління Служби безпеки України у Волинській області.

Указом № 464/2020 Президент звільнив Павла Данюкова з посади начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області.

Окрім того, повідомляється, що Зеленський призначив Олександра Провоторова начальником Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України та Олексія Омельченка начальником Департаменту оперативно-технічних заходів Служби безпеки України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Євгена Нетужилова начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим в листопаді 2019 року.

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