Зеленский назначил нового главу СБУ в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Игоря Вуива с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области и о назначении Тараса Цюцюры на эту должность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
“Указ Президента Украины № 468/2020... Освободить Вуива Игоря Ивановича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области... Указ Президента Украины № 469/2020. О назначении Тараса Цюцюры начальником Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области. Назначить Цюцюру Тараса Романовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области”, — говорится в двух указах Президента от 28 октября 2020 года.
Напомним, Зеленский назначил нового главу управления СБУ в АР Крым и еще двух областях.