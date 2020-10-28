Зеленский назначил нового главу СБУ в Хмельницкой области

“Указ Президента Украины № 468/2020... Освободить Вуива Игоря Ивановича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области... Указ Президента Украины № 469/2020. О назначении Тараса Цюцюры начальником Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области. Назначить Цюцюру Тараса Романовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области”, — говорится в двух указах Президента от 28 октября 2020 года.

Напомним, Зеленский назначил нового главу управления СБУ в АР Крым и еще двух областях.