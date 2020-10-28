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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 68310 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 95091 просмотра

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4 марта, 13:25 • 104937 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124711 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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Зеленский сменил названия некоторых воинских званий в государственных органах и учреждениях

Зеленский сменил названия некоторых воинских званий в государственных органах и учреждениях

Киев  •  УНН

 • 40671 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в Указ "О Перечне должностей, замещаемых военнослужащими Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также государственных и коммунальных учебных заведениях, и предельных воинских званий по этим должностям". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Внести в Указ Президента Украины от 3 мая 2017 года № 126 "О перечне должностей, замещаемых военнослужащими Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также государственных и коммунальных учебных заведениях, и предельных воинских званий по этим должностям"... следующие изменения: в статье 2 слова "Администрация Президента Украины" заменить словами "Офис Президента Украины"; в перечне должностей, замещаемых военнослужащими Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также государственных и коммунальных учебных заведениях, и предельных воинских званий по этим должностям", - говорится в указе.

Сообщается, что в частности указом утверждаются следующие изменения:

- в колонке "Штатная категория" раздела "Межведомственный научно-исследовательский центр по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины" слова "генерал-майор" заменить словами "бригадный генерал";

- в колонке "Штатная категория" раздела "Министерство внутренних дел Украины" слова "генерал-полковник" заменить словами "генерал-лейтенант";

- в колонке "Штатная категория" подразделения "Военное представительство" раздела "Министерство иностранных дел Украины" слова "генерал-майор" заменить словами "бригадный генерал";

- в колонке "Штатная категория" подразделения "Государственное учебное заведение "Тернопольский профессиональный колледж с усиленной военной и физической подготовкой" и подразделения "Государственная гимназия-интернат с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус" раздела "Министерство образования и науки Украины" слова "генерал-майор" заменить словами "бригадный генерал";

- в колонке "Штатная категория" подразделения "Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения" раздела "Министерство инфраструктуры Украины" слова "генерал-майор" заменить словами "бригадный генерал";

- в колонке "Штатная категория" подразделения "Донецкий областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой имени Г. Т. Берегового Донецкого областного совета (город Краматорск)" раздела "Донецкая областная государственная администрация" слова "генерал-майор" заменить словами "бригадный генерал";

- в колонке "Штатная категория" подразделения "Коммунальное учреждение "Луганский областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии" (город Кременная)" раздела "Луганская областная военно-гражданская администрация" слова "генерал-майор" заменить словами "бригадный генерал".

Отмечается, что этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Зеленский назначил нового главу СБУ в Хмельницкой области.

Украинские Национальные Новости

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