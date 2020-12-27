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Контррозвідка СБУ не раз доводила свою ефективність: Зеленський привітав співробітників підрозділу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників підрозділу з Днем контррозвідки Служби безпеки України та побажав міцного здоров’я, добробуту та подальших успіхів у справі служіння українському народові. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Контррозвідка СБУ не раз доводила свою ефективність: Зеленський привітав співробітників підрозділу

“Сьогодні підрозділ, в якому ви служите, відзначає чергову річницю від дня свого утворення. Заснована на початку становлення нашої незалежної держави, контррозвідувальна діяльність завжди супроводжувалася безпрецедентною розвідувальною та диверсійною активністю з боку підступного північного сусіда”, — зазначив він.

За його словами, за роки існування вітчизняна контррозвідка не раз доводила свою ефективність, запобігаючи намаганням ворога розхитати нашу країну зсередини.

“Ваша діяльність спрямована на упередження загрозам безпеці України, потребує не тільки найширшої компетенції та професіоналізму, але й безмежної відданості своїй справі. Переконаний, що ви й надалі будете залишатися зразком у виконанні службового обов’язку, прикладом високої майстерності та патріотизму. Щиро зичу усім вам міцного здоров’я, добробуту та подальших успіхів у справі служіння Українському народові”, — додав Зеленський.

Довідково: у перші роки незалежності України контррозвідувальні функції покладено на Головне управління контррозвідки СБУ, створене 27 грудня 1991 року наказом голови Служби національної безпеки України Євгена Марчука.

Нагадаємо, у листопаді Президент України Володимир Зеленський призначив начальника Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

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