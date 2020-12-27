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Контрразведка СБУ не раз доказывала свою эффективность: Зеленский поздравил сотрудников подразделения

Киев • УНН

 • 19851 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников подразделения с Днем контрразведки Службы безопасности Украины и пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле служения украинскому народу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Контрразведка СБУ не раз доказывала свою эффективность: Зеленский поздравил сотрудников подразделения

“Сегодня подразделение, в котором вы служите, отмечает очередную годовщину со дня своего образования. Основаная в начале становления нашего независимого государства, контрразведывательная деятельность всегда сопровождалась беспрецедентной разведывательной и диверсионной активностью со стороны коварного северного соседа”, — отметил он.

По его словам, за годы существования отечественная контрразведка не раз доказывала свою эффективность, предотвращая попытки врага расшатать нашу страну изнутри.

“Ваша деятельность направлена на предупреждение угроз безопасности Украины, требует не только широкой компетенции и профессионализма, но и безграничной преданности своему делу. Убежден, что вы и впредь будете оставаться образцом в выполнении служебного долга, примером высокого мастерства и патриотизма. Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле служения Украинскому народу”, — добавил Зеленский.

Справка: в первые годы независимости Украины контрразведывательные функции были возложены на Главное управление контрразведки СБУ, созданное 27 декабря 1991 года приказом председателя Службы национальной безопасности Украины Евгения Марчука.

Напомним, в ноябре Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

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