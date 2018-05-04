Контрактник в Ровенской области застрелил себя по неосторожности

"4 мая 2018 года в одной из частей Ровенского гарнизона военнослужащий военной службы по контракту во время неосторожного обращения с оружием получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы управления оперативного командования "Запад" Анатолий Прошин уточнил УНН, что контрактник сам смертельно ранил себя.

Как отмечается, по данному факту командованием воинской части назначено служебное расследование, результаты которого будут обнародованы.

Военнослужащий характеризовался с положительной стороны, добавили в командовании "Запад".

Напомним, в воинской части в Житомирской области застрелился военный.