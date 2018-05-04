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Контрактник на Рівненщині застрелив себе з необережності

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. В одній з частин Рівненського гарнізону сьогодні військовослужбовець-контрактник помер від вогнепального поранення, отриманого під час необережного поводження зі зброєю. Про це УНН повідомили у прес-службі управління оперативного командування "Захід".

Контрактник на Рівненщині застрелив себе з необережності

"4 травня 2018 року в одній з частин Рівненського гарнізону військовослужбовець військової служби за контрактом під час необережного поводження зі зброєю отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям", - повідомили у командуванні "Захід".

Начальник прес-служби управління оперативного командування "Захід" Анатолій Прошин уточнив УНН, що контрактник сам смертельно поранив себе.

Як зазначається, за цим фактом командуванням військової частини призначене службове розслідування, результати якого будуть оприлюднені.

Військовослужбовець характеризувався з позитивної сторони, додали у командуванні "Захід".

Нагадаємо, у військовій частині на Житомирщині застрелився військовий.

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