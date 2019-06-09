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Контрабандные сигареты пограничники обнаружили в вагонах с рудой

Контрабандные сигареты пограничники обнаружили в вагонах с рудой

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КИЕВ. 9 июня. УНН. Сегодня на границе с Польшей пограничники Львовского отряда обнаружили партию контрабандных сигарет, спрятанных в грузе черной руды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Администрации Госпогранслужбы.

"В международный грузовой пункт пропуска "Владимир-Волынский" прибыл поезд с грузом черной руды. При проведении углубленного осмотра поезда, следовавшего в соседнюю Польшу, пограничники в одном из вагонов обнаружили 4 000 пачек сигарет, скрытых под слоем руды", - сообщили пограничники.

Интересным было то, что к одному из ящиков с сигаретами был прикреплен мобильный телефон, с помощью которого контрабандисты, вероятно, хотели найти свой нелегальный товар.

Контрабанду передали сотрудникам таможни.

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