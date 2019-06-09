Контрабандні сигарети прикордонники виявили у вагонах з рудою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Сьогодні на кордоні з Польщею прикордонники Львівського загону виявили партію контрабандних сигарет, захованих у вантажі чорної руди. Про це УНН повідомили у прес-службі Адміністрації Держприкордонслужби.
“В міжнародний вантажний пункт пропуску „Володимир—Волинський“ прибув потяг з вантажем чорної руди. Під час проведення поглибленого огляду потягу, що прямував до сусідньої Польщі, прикордонники в одному з вагонів виявили 4 тисячі пачок сигарет, прихованих під шаром руди”, — повідомили прикордонники.
Цікавим було те, що до одного з ящиків з цигарками був прикріплений мобільний телефон, за допомогою якого контрабандисти, ймовірно, хотіли відшукати свій нелегальний товар.
Контрабанду передано працівникам митниці.
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