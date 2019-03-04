Контрабандисты пытались переправить в Румынию почти 2,5 тысячи пачек сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Пограничники Мукачевского отряда пресекли попытку контрабандистов переправить в Румынию более 2,5 тысячи пачек сигарет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Во время патрулирования горного участка украинской-румынской границы, около часа ночи, наряд заметил неизвестных, которые несли замотанные полиэтиленовые пакеты. Увидев пограничников, злоумышленники выбросили пакеты и обратились в бегство. Контрабандисты планировали незаконно переправить в Румынию почти 2,5 тысячи пачек табачных изделий", - сообщили в ведомстве.
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Пакеты с контрабандой охранники рубежа доставили в пограничное подразделение. После необходимых процедур груз будет передан сотрудникам ГФС. Поиски причастных к данному правонарушению лиц продолжаются.
Ранее УНН сообщал, что в Одесской области был перекрыт международный канал поставки контрабандных сигарет.