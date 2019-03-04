Контрабандисти намагались переправити до Румунії майже 2,5 тисячі пачок цигарок

“Під час патрулювання гірської ділянки українсько-румунського кордону, близько першої години ночі, наряд помітив невідомих, які несли замотані поліетиленові пакети. Побачивши прикордонників, зловмисники викинули пакунки та вдались до втечі. Контрабандисти планували незаконно переправити до Румунії майже 2,5 тисячі пачок тютюнових виробів”, — повідомили у відомстві.

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Пакунки з контрабандою охоронці рубежу доставили до прикордонного підрозділу. Після необхідних процедур вантаж буде переданий співробітникам ДФС. Пошуки причетних до даного правопорушення осіб тривають.



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