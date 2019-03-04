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Контрабандисти намагались переправити до Румунії майже 2,5 тисячі пачок цигарок

Контрабандисти намагались переправити до Румунії майже 2,5 тисячі пачок цигарок

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Прикордонники Мукачівського загону присікли спробу контрабандистів переправити до Румунії понад 2,5 тисячі пачок цигарок. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

“Під час патрулювання гірської ділянки українсько-румунського кордону, близько першої години ночі, наряд помітив невідомих, які несли замотані поліетиленові пакети. Побачивши прикордонників, зловмисники викинули пакунки та вдались до втечі. Контрабандисти планували незаконно переправити до Румунії майже 2,5 тисячі пачок тютюнових виробів”, — повідомили у відомстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Контрабандисти ховали 15 тисяч пачок цигарок в концентраті руди у поїзді 

Пакунки з контрабандою охоронці рубежу доставили до прикордонного підрозділу. Після необхідних процедур вантаж буде переданий співробітникам ДФС. Пошуки причетних до даного правопорушення осіб тривають.

Раніше УНН повідомляв, що на Одещині був перекритий міжнародний канал поставки контрабандних цигарок 

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