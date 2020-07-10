Контрабанда наркотиков: пограничники назвали объемы изъятых средств на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В этом году пограничники обнаружили и передали соответствующим органам 182,541 килограмма наркотических средств. Об этом сообщили в Администрации Государственной пограничной службы Украины в ответ на информационный запрос УНН.
"В 2020 году во время незаконного перемещения через государственную границу органами охраны государственной границы обнаружено и передано соответствующим органам 182,541 кг наркотических средств", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, с начала года зафиксировано более 140 попыток контрабанды наркотиков.
Как сообщалось, СБУ у границы с РФ перехватила контрабанду с десятками килограммов наркотиков.