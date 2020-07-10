Контрабанда наркотиків: прикордонники назвали обсяги вилучених засобів на кордоні

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19 березня, 18:42 • 100282 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 139475 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 117293 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 131608 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 135931 перегляди

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Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 124865 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. У цьому році прикордонники виявили та передали відповідним органам 182,541 кілограма наркотичних засобів. Про це повідомили в Адміністрації Державної прикордонної служби України у відповідь на інформаційний запит УНН.

“У 2020 році під час незаконного переміщення через державний кордон органами охорони державного кордону виявлено та передано відповідним органам 182,541 кг наркотичних засобів”, — йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, з початку року зафіксовано понад 140 спроб контрабанди наркотиків.

Як повідомлялося, СБУ біля кордону з РФ перехопила контрабанду з десятками кілограмів наркотиків.

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