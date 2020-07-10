Контрабанда наркотиків: прикордонники назвали обсяги вилучених засобів на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У цьому році прикордонники виявили та передали відповідним органам 182,541 кілограма наркотичних засобів. Про це повідомили в Адміністрації Державної прикордонної служби України у відповідь на інформаційний запит УНН.
“У 2020 році під час незаконного переміщення через державний кордон органами охорони державного кордону виявлено та передано відповідним органам 182,541 кг наркотичних засобів”, — йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, з початку року зафіксовано понад 140 спроб контрабанди наркотиків.
Як повідомлялося, СБУ біля кордону з РФ перехопила контрабанду з десятками кілограмів наркотиків.