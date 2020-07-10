Контрабанда наркотиків: прикордонники назвали обсяги вилучених засобів на кордоні

“У 2020 році під час незаконного переміщення через державний кордон органами охорони державного кордону виявлено та передано відповідним органам 182,541 кг наркотичних засобів”, — йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, з початку року зафіксовано понад 140 спроб контрабанди наркотиків.

Як повідомлялося, СБУ біля кордону з РФ перехопила контрабанду з десятками кілограмів наркотиків.