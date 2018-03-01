Конте и Манчини попали в число претендентов на пост тренера сборной Италии

По словам помощника комиссара Федерации футбола Костакурта среди претендентов остались трое специалистов.

“Думаю, имя нового тренера будет известно до июня. На пост претендуют Антонио Конте, Роберто Манчини и Луиджи Ди Бьяджо, других кандидатов не будет. Учитывая состав и расположение сборной, нам необходим очень хороший тренер, и те, чьи имена я упоминал, являются”, — сообщил Костакурта.

Примечательно, что Конте уже имеет опыт управления скуадры адзурры. В период с 2014 по 2016 годы специалист вывел команду на Европа-2016, где итальянцы дошли до четвертьфинала (уступили немцам в серии пенальти).

Отметим, что после отставки Джампьеро Вентуры временным наставником сборной Италии является Луиджи Ди Бьяджо.

Добавим, что итальянцы впервые за последние 60 лет не сумели выйти в финальную часть чемпионата мира.