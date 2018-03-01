Конте и Манчини попали в число претендентов на пост тренера сборной Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Федерация футбола Италии назвала шорт-лист кандидатов на пост главного наставника футбольной сборной Италии, информирует УНН со ссылкой на Football Italia и Goal.com.
По словам помощника комиссара Федерации футбола Костакурта среди претендентов остались трое специалистов.
“Думаю, имя нового тренера будет известно до июня. На пост претендуют Антонио Конте, Роберто Манчини и Луиджи Ди Бьяджо, других кандидатов не будет. Учитывая состав и расположение сборной, нам необходим очень хороший тренер, и те, чьи имена я упоминал, являются”, — сообщил Костакурта.
Примечательно, что Конте уже имеет опыт управления скуадры адзурры. В период с 2014 по 2016 годы специалист вывел команду на Европа-2016, где итальянцы дошли до четвертьфинала (уступили немцам в серии пенальти).
Отметим, что после отставки Джампьеро Вентуры временным наставником сборной Италии является Луиджи Ди Бьяджо.
Добавим, что итальянцы впервые за последние 60 лет не сумели выйти в финальную часть чемпионата мира.