Конте і Манчіні потрапили до числа претендентів на пост тренера збірної Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Федерація футболу Італії назвала шорт-лист кандидатів на пост головного наставника футбольної збірної Італії, інформує УНН з посиланням на Football Italia і Goal.com.
За словами помічника комісара Федерації футболу Алессандро Костакурти серед претендентів залишились троє спеціалістів.
“Думаю, ім’я нового тренера буде відомо до червня. На пост претендують Антоніо Конте, Роберто Манчіні і Луїджі Ді Бьяджо, інших кандидатів не буде. З огляду на склад і стан збірної, нам необхідний дуже хороший тренер, і ті, чиї імена я згадував, є такими”, — повідомив Костакурта.
Примітно, що Конте вже має досвід керування скуадри адзурри. В період з 2014 по 2016 роки фахівець вивів команду на Європ-2016, де італійці дійшли до чвертьфіналу (поступилися німцям в серії пенальті).
Зазначимо, що після відставки Джампьеро Вентури тимчасовим наставником збірної Італії є Луїджі Ді Бьяджо.
Додамо, що італійці вперше за останні 60 років не зуміли вийти в фінальну частину чемпіонату світу.