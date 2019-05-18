Консультативная миссия ЕС в Украине создаст дополнительное мобильное подразделение

"Мы рады тому факту, что мандат миссии был продлен. Этот мандат теперь будет составлять 2 года, ведь предыдущий длился 18 месяцев. Наша деятельность в новой фазе начинается с 1 июня. Также был на 25% увеличен бюджет нашей миссии, а также увеличено количество сотрудников. По направлениям нашей деятельности - в основном мы продолжим то, что было начато. Но также будут добавлены новые элементы. Например, мы будем вести более активную деятельность в сотрудничестве с Национальной Гвардией, также будем заниматься пограничными вопросами, другим направлениям. Кроме того, у нас начнет работать уже второе мобильное подразделение в дополнение к первому подразделению, что ведет свою деятельность в различных городах в Украине", - рассказал он.

На уточняющий вопрос журналиста о том, где будет работать этот новый подраздел, Весслау отметил, что его деятельность будет сосредоточена на Востоке страны.

"Его деятельность будет сосредоточена в Восточной, Юго-Восточной части Украины. Мы думаем, он будет сосредоточен на Мариуполе, но не только. Заниматься это подразделение будет целым рядом вопросов и направлений, по которым в целом ведет свою деятельность консультативная миссия - это сотрудничество с местными органами полиции, прокуратуры, службы безопасности и др.", - сказал дипломат.

Как сообщал УНН, 13 мая Совет ЕС на два года продлил мандат Консультативного миссии ЕС (EUAM) в Украине и увеличил ее бюджет на 25%.