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Консультативная миссия ЕС в Украине создаст дополнительное мобильное подразделение

Консультативная миссия ЕС в Украине создаст дополнительное мобильное подразделение

Киев  •  УНН

 • 11947 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. С продолжением мандата и увеличением бюджета, консультативная миссия ЕС в Украине (EUAM) планирует создать второе мобильное подразделение, которое будет работать на Востоке Украины и сотрудничать с правоохранителями. Об этом сказал сегодня во время мероприятий ко Дню Европы в Киеве заместитель председателя Консультативного миссии ЕС Фредерик Весслау, передает корреспондент УНН.

"Мы рады тому факту, что мандат миссии был продлен. Этот мандат теперь будет составлять 2 года, ведь предыдущий длился 18 месяцев. Наша деятельность в новой фазе начинается с 1 июня. Также был на 25% увеличен бюджет нашей миссии, а также увеличено количество сотрудников. По направлениям нашей деятельности - в основном мы продолжим то, что было начато. Но также будут добавлены новые элементы. Например, мы будем вести более активную деятельность в сотрудничестве с Национальной Гвардией, также будем заниматься пограничными вопросами, другим направлениям. Кроме того, у нас начнет работать уже второе мобильное подразделение в дополнение к первому подразделению, что ведет свою деятельность в различных городах в Украине", - рассказал он.

На уточняющий вопрос журналиста о том, где будет работать этот новый подраздел, Весслау отметил, что его деятельность будет сосредоточена на Востоке страны.

"Его деятельность будет сосредоточена в Восточной, Юго-Восточной части Украины. Мы думаем, он будет сосредоточен на Мариуполе, но не только. Заниматься это подразделение будет целым рядом вопросов и направлений, по которым в целом ведет свою деятельность консультативная миссия - это сотрудничество с местными органами полиции, прокуратуры, службы безопасности и др.", - сказал дипломат.

Как сообщал УНН, 13 мая Совет ЕС на два года продлил мандат Консультативного миссии ЕС (EUAM) в Украине и увеличил ее бюджет на 25%.

Украинские Национальные Новости

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