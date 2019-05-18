Консультативна місія ЄС в Україні створить додатковий мобільний підрозділ

“Ми раді тому факту, що мандат місії було продовжено. Цей мандат тепер складатиме 2 роки, адже попередній тривав 18 місяців. Наша діяльність в новій фазі розпочинається з 1 червня. Також було на 25% збільшено бюджет нашої місії, а також збільшення кількості співробітників. Щодо напрямів нашої діяльності — здебільшого ми продовжимо те, що було розпочато. Але також будуть додані нові елементи. Наприклад, ми будемо вести більш активну діяльність у співпраці з Національною Гвардією, також займатимемось прикордонними питаннями, іншими напрямами. Крім того, у нас почне працювати вже другий мобільний підрозділ на додаток до першого підрозділу, який веде свою діяльність у різних містах в Україні”, — розповів він.

На уточнююче запитання журналіста про те, де працюватиме цей новий підрозділ, Весслау зазначив, що його діяльність зосереджуватиметься на Сході держави.

“Його діяльність буде зосереджена у Східній, Південно-Східній частині України. Ми думаємо, його буде зосереджено на Маріуполі, але не тільки. Займатиметься цей підрозділ цілою низкою питань і напрямків, за якими в цілому веде свою діяльність консультативна місія — це співпраця з місцевими органами поліції, прокуратури, служби безпеки та інші”, — сказав дипломат.

Як повідомляв УНН, 13 травня Рада ЄС на два роки продовжила мандат Консультативної місії ЄС (EUAM) в Україні та збільшила її бюджет на 25%.