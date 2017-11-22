Консул поддерживает связь с аэропортом в Стамбуле, где в украинских самолетах ищут взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Консул поддерживает связь с администрацией аэропорта в Стамбуле, где из-за сообщения о взрывчатке проводят проверку в двух украинских самолетах. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.
"Идет проверка самолетов МАУ в Стамбуле в связи с телефонными сообщениями об опасности. Консул поддерживает оперативную связь с представителями МАУ и администрацией аэропорта. Информировать", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, ранее турецкое издание Milliyet сообщил, что в аэропорту Стамбула проверяют информацию о взрывчатке на борту двух украинских самолетов.
Продолжается проверка самолетов # МАУ в # Стамбул в связи с телефонными сообщениями об опасности. Консул поддерживает оперативную связь с представителями МАУ и администрацией аэропорта. Информировать. pic.twitter.com/j9IpSTHysj- Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 22 ноября 2017 г.