Консул поддерживает связь с аэропортом в Стамбуле, где в украинских самолетах ищут взрывчатку

"Идет проверка самолетов МАУ в Стамбуле в связи с телефонными сообщениями об опасности. Консул поддерживает оперативную связь с представителями МАУ и администрацией аэропорта. Информировать", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ранее турецкое издание Milliyet сообщил, что в аэропорту Стамбула проверяют информацию о взрывчатке на борту двух украинских самолетов.

Продолжается проверка самолетов # МАУ в # Стамбул в связи с телефонными сообщениями об опасности. Консул поддерживает оперативную связь с представителями МАУ и администрацией аэропорта. Информировать. pic.twitter.com/j9IpSTHysj