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Консул підтримує зв'язок з аеропортом в Стамбулі, де в українських літаках шукають вибухівку

Консул підтримує зв'язок з аеропортом в Стамбулі, де в українських літаках шукають вибухівку

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Консул підтримує зв'язок з адміністрацією аеропорта в Стамбулі, де через повідомлення про вибухівку проводять перевірку у двох українських літаках. Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України у Twitter, передає УНН.

"Триває перевірка літаків МАУ в Стамбулі у зв'язку з телефонними повідомленнями про небезпеку. Консул підтримує оперативний зв'язок з представниками МАУ та адміністрацією аеропорта. Інформуватимемо", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, раніше турецьке видання Milliyet повідомило, що в аеропорту Стамбула перевіряють інформацію про вибухівку на борту двох українських літаків.

Триває перевірка літаків #МАУ в #Стамбул у зв'язку з телефонними повідомленнями про небезпеку. Консул підтримує оперативний зв'язок з представниками МАУ та адміністрацією аеропорта. Інформуватимемо. pic.twitter.com/j9IpSTHysj

— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 22 ноября 2017 г.

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