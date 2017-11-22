Консул підтримує зв'язок з аеропортом в Стамбулі, де в українських літаках шукають вибухівку

"Триває перевірка літаків МАУ в Стамбулі у зв'язку з телефонними повідомленнями про небезпеку. Консул підтримує оперативний зв'язок з представниками МАУ та адміністрацією аеропорта. Інформуватимемо", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, раніше турецьке видання Milliyet повідомило, що в аеропорту Стамбула перевіряють інформацію про вибухівку на борту двох українських літаків.

Триває перевірка літаків #МАУ в #Стамбул у зв'язку з телефонними повідомленнями про небезпеку. Консул підтримує оперативний зв'язок з представниками МАУ та адміністрацією аеропорта. Інформуватимемо. pic.twitter.com/j9IpSTHysj