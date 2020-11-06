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Конституционный суд призвал НАБУ НЕ искажать смысл решений в частных интересах

Конституционный суд призвал НАБУ НЕ искажать смысл решений в частных интересах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Заявление Национального антикоррупционного бюро Украины о том, что решение Конституционного суда Украины угрожает полноценной работе Бюро в будущем искажает смысл решения КСУ в частных интересах. Так в КСУ отреагировали на заявление НАБУ о том, что признание неконституционными отдельных норм Закона “О Национальном антикоррупционном бюро Украины” в части полномочий Президента угрожает полноценной работе учреждения в будущем, передает УНН.

“Опубликованное заявление НАБУ, направленно исключительно на подстрекательство общества и решения указанной политической проблемы неконституционным способом. При этом продолжается систематическое искажение и искажение содержания решения Конституционного Суда Украины в частных интересах”, — говорится в сообщении.

Вместе с тем, напоминаем, что для приведения отдельных норм Закона Украины “О Национальном антикоррупционном бюро Украины” в соответствие с Конституцией Украины, суд отсрочил прекращении действия этих положений на три месяца, с целью сохранения целостности системы антикоррупционного законодательства, направленного на борьбу с коррупцией.

Напомним, в НАБУ заявили, что из-за решения Конституционного Суда Украины о неконституционности полномочий Президента, предусмотренных законом “О НАБУ”, меньше чем за полтора месяца вне правового поля окажутся назначения и увольнения директора НАБУ и проведение аудита бюро.

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