Конституційний суд закликав НАБУ не спотворювати зміст рішень в приватних інтересах

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Заява Національного антикорупційного бюро України про те, що рішення Конституційного суду України загрожує повноцінній роботі Бюро в майбутньому спотворює зміст рішення КСУ в приватних інтересах. Так у КСУ відреагували на заяву НАБУ про те, що визнання неконституційними окремих норм Закону “Про Національне антикорупційне бюро України” в частині повноважень Президента загрожує повноцінній роботі інституції в майбутньому, передає УНН.

“Опублікована заява НАБУ, направлена виключно на підбурювання суспільства та вирішення вказаної політичної проблеми в неконституційний спосіб. При цьому продовжується систематичне викривлення та спотворення змісту рішення Конституційного Суду України в приватних інтересах”, — йдеться в повідомленні.

Разом з тим, нагадуємо, що для приведення окремих норм Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” у відповідність до Конституції України, Суд відтермінував втрату чинності цих положень на три місяці, з метою збереження цілісності системи антикорупційного законодавства, спрямованої на боротьбу з корупцією.

Нагадаємо, в НАБУ заявили, що через рішення Конституційного Суду України про неконституційність повноважень Президента, передбачених законом “Про НАБУ”, менше ніж за півтора місяця поза правовим полем опиняться призначення та звільнення директора НАБУ і проведення аудиту бюро.

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