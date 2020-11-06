НАБУ: через рішення КСУ під загрозою звільнення і призначення директора бюро

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Через рішення Конституційного Суду України про неконституційність повноважень Президента, передбачених законом "Про НАБУ“, менше ніж за півтора місяця поза правовим полем опиняться призначення та звільнення директора НАБУ і проведення аудиту бюро. Про це НАБУ повідомило у своїй заяві, передає УНН.