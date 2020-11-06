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НАБУ: через рішення КСУ під загрозою звільнення і призначення директора бюро

НАБУ: через рішення КСУ під загрозою звільнення і призначення директора бюро

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Через рішення Конституційного Суду України про неконституційність повноважень Президента, передбачених законом "Про НАБУ“, менше ніж за півтора місяця поза правовим полем опиняться призначення та звільнення директора НАБУ і проведення аудиту бюро. Про це НАБУ повідомило у своїй заяві, передає УНН.

“Рішення, ухвалені суддями Конституційного Суду України впродовж 2019-2020 років у питаннях боротьби з корупцією, викликають занепокоєння”, — йдеться в заяві.

Так, 17 вересня 2020 року КСУ визнав неконституційними окремі норми ЗУ “Про НАБУ” в частині повноважень Президента України.

У НАБУ зазначають, що хоч це рішення не скасовує факт утворення та функціонування Національного бюро, не обмежує роботу детективів та не ставить під сумнів статус Національного бюро як державного правоохоронного органу, воно містить загрози для повноцінної роботи інституції в майбутньому.

“Через визнання неконституційними повноважень Президента, передбачених Законом "Про НАБУ“, менше ніж за півтора місяця поза правовим полем опиняться такі питання, як:

  • призначення та звільнення Директора Національного бюро,
  • здійснення незалежного аудиту інституції,
  • обрання і функціонування Ради громадського контролю при НАБУ”, — йдеться в заяві.

Зауважується, що наслідками рішень КСУ останнім часом є системне послаблення інституційної спроможності органів, покликаних викривати корупцію, та звільнення від відповідальності осіб, причетних до завдання шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах.

“КСУ своїми рішеннями позбавив Національне бюро права через суд анулювати кабальні для державних підприємств угоди, фактично декриміналізував незаконне збагачення, звільнив від відповідальності за неподання декларації. Загалом, через такі рішення КСУ назавжди втрачено можливість відшкодувати мільярди збитків, завдані через корупцію”, — зазначається в заяві.

У НАБУ наголошують, що ситуація, яка виникла, потребує негайного врегулювання.

"Однак, ми переконані, що розглядати її потрібно в більш широкому контексті, ніж врегулювання правових засад функціонування Національного бюро. Адже за нинішніх умов існує ризик того, що будь-який із антикорупційних органів може бути знищений через винесення політичних рішень Конституційним Судом", — зазначається в заяві.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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