НАБУ: из-за решения КСУ под угрозой увольнение и назначение директора бюро
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Из-за решения Конституционного Суда Украины о неконституционности полномочий Президента, предусмотренных законом "О НАБУ", меньше чем за полтора месяца вне правового поля окажутся назначение и увольнение директора НАБУ и проведение аудита бюро. Об этом НАБУ сообщило в своем заявлении, передает УНН.
"Решения, принятые судьями Конституционного Суда Украины в течение 2019-2020 годов в вопросах борьбы с коррупцией, вызывают беспокойство", - говорится в заявлении.
Так, 17 сентября 2020 года КСУ признал неконституционными отдельные нормы ЗУ "О НАБУ" в части полномочий Президента Украины.
В НАБУ отмечают, что хотя это решение не отменяет факт создания и функционирования Национального бюро, не ограничивает работу детективов и не ставит под сомнение статус Национального бюро как государственного правоохранительного органа, оно содержит угрозы для полноценной работы учреждения в будущем.
"Из-за признания неконституционными полномочий Президента, предусмотренных Законом "О НАБУ", меньше чем за полтора месяца вне правового поля окажутся такие вопросы, как:
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- назначение и увольнение директора Национального бюро,
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- осуществление независимого аудита институции,
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- избрание и функционирования Совета общественного контроля при НАБУ", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что последствиями решений КСУ в последнее время является системное ослабление институциональной способности органов, призванных разоблачать коррупцию, и освобождение от ответственности лиц, причастных к нанесению ущерба интересам государства в особо крупных размерах.
"КСУ своими решениями лишил Национальное бюро права через суд аннулировать кабальные для государства соглашения, фактически декриминализировал незаконное обогащение, освободил от ответственности за неподачу декларации. В общем, через такие решения КСУ навсегда утрачена возможность возместить миллиарды убытков, нанесенных из-за коррупции", - отмечается в заявлении.
В НАБУ отмечают, что ситуация, которая возникла, требует немедленного урегулирования.
"Однако мы убеждены, что рассматривать ее нужно в более широком контексте, чем урегулирование правовых основ функционирование Национального бюро. Ведь в нынешних условиях существует риск того, что любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен через вынесение политических решений Конституционным Судом", - отмечается в заявлении.
Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.