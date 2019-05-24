Конституционный суд Бразилии признал гомофобию преступлением
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Большинство судей Федерального верховного суда (ФВС) страны, обладающего в том числе функциями конституционного контроля, проголосовало за криминализацию гомо- и трансфобии при рассмотрении соответствующего обращения секс-меньшинств. Председатель ФВС Жозе Антониу Диас Тоффоли объявил в четверг вечером перерыв в заседании по этому делу до 5 июня, сообщил телеканал Globo, пишет УНН.
Ущемление прав по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в стране будет рассматриваться в рамках закона о расовой дискриминации и приравниваться к преступлениям на расовой почве. Предусмотренное в таких случаях наказание может доходить до пятилетнего тюремного срока.
Решение, которое после завершения голосования получит силу закона, вызвало недовольство представителей так называемого клерикального лобби, обладающих значительным влиянием в бразильском парламенте.
Профильный комитет законодательного органа, на протяжении 18 лет до этого откладывавший рассмотрение данного вопроса, накануне частично одобрил законопроект о криминализации подобных нарушений прав меньшинств, сделав исключение для храмов. Парламентарии объяснили это необходимостью соблюдения свободы вероисповедования, поскольку некоторые религии считают однополые отношения греховными.
Как отмечалось ранее, в начале года в Австрии официально вступила в силу легализация однополых браков.