Конституційний суд Бразилії визнав гомофобію злочином

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Більшість суддів Федерального верховного суду (ФВС) країни, що володіє в тому числі функціями конституційного контролю, проголосувало за криміналізацію гомо- і трансфобії при розгляді відповідного звернення секс-меншин. Голова ФВС Жозе Антоніу Діас Тоффолі оголосив в четвер увечері перерву в засіданні у цій справі до 5 червня, повідомив телеканал Globo, пише УНН.

Обмеження прав за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в країні буде розглядатися в рамках закону про расову дискримінацію і прирівняно до злочинів на расовому ґрунті. Передбачене в таких випадках покарання може доходити до п’ятирічного тюремного терміну.

Рішення, яке після завершення голосування отримає силу закону, викликало невдоволення представників так званого клерикального лобі, які володіють значним впливом в бразильському парламенті.

Профільний комітет законодавчого органу, який на протязі 18 років до цього відкладав розгляд даного питання, напередодні частково схвалив законопроект про криміналізацію подібних порушень прав меншин, зробивши виняток для храмів. Парламентарії пояснили це необхідністю дотримання свободи віросповідання, оскільки деякі релігії вважають одностатеві відносини гріховними.

Як зазначалося раніше, на початку року в Австрії офіційно вступила в силу легалізація одностатевих шлюбів.

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