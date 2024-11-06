Константиновская громада в Донецкой области осталась без отопления: что известно
Киев • УНН
Из-за ситуации с безопасностью и повреждения инфраструктуры Константиновская громада не имеет отопления. Тепло обеспечено только для 2 медучреждений и 6 пунктов несокрушимости.
По данным ОВА обогрев помещений обеспечен для 2 учреждений здравоохранения и 6 пунктов несокрушимости в громаде.
Пишет УНН со ссылкой на сообщение руководителя Донецкой ОГА.
Константиновская громада сейчас остается без отопления. Согласно объяснению ОВА, ситуация вызвана несколькими факторами. Среди них: сложная ситуация с безопасностью, значительные повреждения домов, перебои с водоснабжением.
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Нам удалось обеспечить отопление для 2 учреждений здравоохранения и 6 пунктов несокрушимости в громаде,
Вопрос о возобновлении отопления должны рассмотреть снова, но "при условии исчезновения угрозы жизни и здоровью работников коммунальных предприятий", подчеркивают в ОВА.
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