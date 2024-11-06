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Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
11:47 • 28707 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

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Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
11:25 • 44566 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

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Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
15:41 • 118858 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 132680 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 155754 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

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Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
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В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Константиновская громада в Донецкой области осталась без отопления: что известно

Константиновская громада в Донецкой области осталась без отопления: что известно

Киев  •  УНН

12:09 • 9526 просмотра

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Из-за ситуации с безопасностью и повреждения инфраструктуры Константиновская громада не имеет отопления. Тепло обеспечено только для 2 медучреждений и 6 пунктов несокрушимости.

По данным ОВА обогрев помещений обеспечен для 2 учреждений здравоохранения и 6 пунктов несокрушимости в громаде.

Пишет УНН со ссылкой на сообщение руководителя Донецкой ОГА.

Константиновская громада сейчас остается без отопления. Согласно объяснению ОВА, ситуация вызвана несколькими факторами. Среди них: сложная ситуация с безопасностью, значительные повреждения домов, перебои с водоснабжением.

Расширена помощь жителям прифронтовых территорий: стало известно о новых критериях6 ноября 2024, 11:28 • 11680 просмотров

Нам удалось обеспечить отопление для 2 учреждений здравоохранения и 6 пунктов несокрушимости в громаде, 

- передает пресс-служба Вадима Филашкина, начальника Донецкой ОГА.
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Вопрос о возобновлении отопления должны рассмотреть снова, но "при условии исчезновения угрозы жизни и здоровью работников коммунальных предприятий", подчеркивают в ОВА.

На оккупированных территориях россияне угрожают отключить отопление тем, кто не получит паспорт рф - Центр нацсопротивления30 октября 2024, 13:28 • 14356 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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